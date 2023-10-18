Симонс, Тель и Бонифасе — самые подорожавшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов немецкой Бундеслиги, получивших наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.
Лидером рейтинга стал 20-летний нидерландский вингер «РБ Лейпциг» Ксави Симонс. На втором месте расположился французский нападающий «Баварии» Матис Тель, а замкнул тройку нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе.
Топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги:
- Ксави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 (+30) млн).
- Матис Тель («Бавария», € 50 (+30) млн).
- Виктор Бонифасе («Байер», € 40 (+28) млн).
- Серу Гирасси («Штутгарт», € 40 (+26) млн).
- Гарри Кейн («Бавария», € 110 (+20) млн).
- Эксекиэль Паласиос («Байер», € 35 (+13) млн).
- Энцо Миллот («Штутгарт», € 20 (+13) млн).
- Лерой Зане («Бавария», € 75 (+10) млн).
- Дани Ольмо («РБ Лейпциг», € 50 (+10) млн).
- Луа Опенда («РБ Лейпциг», € 45 (+10) млн).
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