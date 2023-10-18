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Симонс, Тель и Бонифасе — самые подорожавшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов немецкой Бундеслиги, получивших наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 20-летний нидерландский вингер «РБ Лейпциг» Ксави Симонс. На втором месте расположился французский нападающий «Баварии» Матис Тель, а замкнул тройку нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе.

Топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги:

Ксави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 (+30) млн). Матис Тель («Бавария», € 50 (+30) млн). Виктор Бонифасе («Байер», € 40 (+28) млн). Серу Гирасси («Штутгарт», € 40 (+26) млн). Гарри Кейн («Бавария», € 110 (+20) млн). Эксекиэль Паласиос («Байер», € 35 (+13) млн). Энцо Миллот («Штутгарт», € 20 (+13) млн). Лерой Зане («Бавария», € 75 (+10) млн). Дани Ольмо («РБ Лейпциг», € 50 (+10) млн). Луа Опенда («РБ Лейпциг», € 45 (+10) млн).