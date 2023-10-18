Губерниев: зачем Абаскаль приглашал Соболева на завтрак? Что за странные отношения?

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего команды Александра Соболева из-за неоднократного пропуска игроком командного завтрака.

«Зачем Абаскаль приглашал Соболева на ужин или на завтрак? Что за странные отношения тренер-ученик? Соболев, скорее всего, любит завтракать-ужинать с женой», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева, который неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. В первый раз дело ограничилось замечанием, второй раз — чуть не дошло до скандала. После третьего раза Соболева отстранили от тренировок с общей группой и заставили заплатить штраф. Сюда также добавилось недовольство Абаскаля тем, что Соболев получил дисквалификацию и пропустил матч с ЦСКА.