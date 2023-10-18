Месси ответил, собирается ли он уходить в аренду из «Интер Майами» по окончании сезона МЛС

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, являющийся также легендой «Барселоны», рассказал, собирается ли он уйти в аренду из американского клуба в зимнее трансферное окно из-за того, что его клуб не вышел в плей-офф МЛС.

«Нет, я не собираюсь уходить в аренду. Я буду тренироваться, сыграю предстоящий матч с «Шарлотт» и постараюсь подойти к играм сборной в ноябре в наилучшей форме. После этого я буду наслаждаться отдыхом в Аргентине. Это первый раз, когда у меня будет больше выходных дней в декабре, с праздниками, с душевным спокойствием, с моим народом. В январе я снова вернусь, чтобы провести предсезонку. Начну с нуля и, как всегда, подготовлюсь к сезону как можно лучше», — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси может оказаться в клубе из чемпионата Саудовской Аравии. Лионель перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.