Калвин Филлипс: если я не буду играть в «Ман Сити», придётся подумать над другим решением

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс сказал, что может задуматься над сменой клубной прописки, если не будет играть регулярно за «горожан».

«Я знаю, что мне нужно играть каждые выходные. Мне придётся принять решение о моём будущем в «Ман Сити» в ближайшие месяцы. Надеюсь, мне выпадет шанс показать себя, но если нет, мне нужно будет подумать над другими решениями», — приводит слова Филлипса известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

Филлипс — воспитанник академии «Лидс Юнайтед». К «Манчестер Сити» полузащитник присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне 27-летний Калвин провёл только три матча за «горожан» в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.