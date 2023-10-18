Ааронсон, де Лигт и Адейеми — самые подешевевшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов немецкой Бундеслиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.
Лидером рейтинга стал 22-летний полузащитник «Унион Берлин» Бренден Ааронсон. На втором месте расположился нидерландский защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, а замкнул тройку нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми.
Топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги:
- Бренден Ааронсон («Унион Берлин», € 18 (-6) млн).
- Маттейс де Лигт («Бавария», € 70 (-5) млн).
- Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, € 35 (-5) млн).
- Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд, € 30 (-5) млн).
- Себастьен Аллер («Боруссия» Дортмунд, € 25 (-5) млн).
- Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд, € 20 (-5) млн).
- Тимо Вернер («РБ Лейпциг», € 20 (-5) млн).
- Рафаэл Геррейру («Бавария», € 15 (-5) млн).
- Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах, €14 (-4) млн).
- Лукас Клостерман («РБ Лейпциг», € 8 (-4) млн).
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