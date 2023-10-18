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Ааронсон, де Лигт и Адейеми — самые подешевевшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Ааронсон, де Лигт и Адейеми — самые подешевевшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов немецкой Бундеслиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 22-летний полузащитник «Унион Берлин» Бренден Ааронсон. На втором месте расположился нидерландский защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, а замкнул тройку нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми.

Топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги:

  1. Бренден Ааронсон («Унион Берлин», € 18 (-6) млн).
  2. Маттейс де Лигт («Бавария», € 70 (-5) млн).
  3. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, € 35 (-5) млн).
  4. Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд, € 30 (-5) млн).
  5. Себастьен Аллер («Боруссия» Дортмунд, € 25 (-5) млн).
  6. Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд, € 20 (-5) млн).
  7. Тимо Вернер («РБ Лейпциг», € 20 (-5) млн).
  8. Рафаэл Геррейру («Бавария», € 15 (-5) млн).
  9. Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах, €14 (-4) млн).
  10. Лукас Клостерман («РБ Лейпциг», € 8 (-4) млн).
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