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Ааронсон, де Лигт и Адейеми — самые подешевевшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов немецкой Бундеслиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 22-летний полузащитник «Унион Берлин» Бренден Ааронсон. На втором месте расположился нидерландский защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, а замкнул тройку нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми.

Топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги:

Бренден Ааронсон («Унион Берлин», € 18 (-6) млн). Маттейс де Лигт («Бавария», € 70 (-5) млн). Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, € 35 (-5) млн). Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд, € 30 (-5) млн). Себастьен Аллер («Боруссия» Дортмунд, € 25 (-5) млн). Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд, € 20 (-5) млн). Тимо Вернер («РБ Лейпциг», € 20 (-5) млн). Рафаэл Геррейру («Бавария», € 15 (-5) млн). Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах, €14 (-4) млн). Лукас Клостерман («РБ Лейпциг», € 8 (-4) млн).