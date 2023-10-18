Мэр Москвы Сергей Собянин посетил футбольный комплекс «Спартак» в Сокольниках

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Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост, в котором сообщил о посещении футбольного комплекса «Спартак» в Сокольниках.

Целью визита стала разработка новой концепции комплекса в связи с тем, что в последнее время его инфраструктура перестала соответствовать современным требованиям и нуждается в серьёзной работе. На данный момент планируется создание суперсовременного центра российского футбола.

Футбольный комплекс «Спартак» в Сокольниках Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Сергей Собянин посетил футбольный комплек «Спартак» в Сокольниках Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Главная цель данной инициативы — обеспечить комфортные и удобные условия для тренировок спортсменам футбольной академии «Спартака» с целью достижения наивысших спортивных результатов. Кроме того, местные жители получат дополнительную возможность заниматься спортом.

Тренировка футболиста академии «Спартака» Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Тренировка футболистов академии «Спартака» Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Футбольный комплекс «Спартак» в Сокольниках — знаковый объект для города. Комплекс вмещает четыре футбольных поля, где тренируются юниорские и молодёжные команды ФК «Спартак-Москва», проходят важные соревнования и турниры.