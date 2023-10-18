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ЦСКА опубликовал пост, в котором высмеял конфликт Соболева и Абаскаля в «Спартаке»

ЦСКА опубликовал пост, в котором высмеял конфликт Соболева и Абаскаля в «Спартаке»
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Московский ЦСКА решил высмеять конфликтную ситуацию, произошедшую в «Спартаке», в рамках которой главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

Пресс-служба армейского клуба выложила пост с тренировкой игроков команды, подписав его «хороший завтрак – залог успешной тренировки», что отсылает к конфликту Абаскаля и Соболева. Александр трижды пропустил командный завтрак, что и стало одной из причин его отстранения от тренировок красно-белых.

Напомним, сегодня, 18 октября, появилась информация о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева. Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.

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Источник: Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со «Спартаком»
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