Тренер «Крыльев» Осинькин назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о «Зените» перед предстоящим матчем с петербуржцами в рамках 12-го тура РПЛ.

«Разгромная победа над «Спартаком» что-то поменяла в ментальном плане у игроков перед матчем с «Зенитом»? Посмотрим. В любом случае это была домашняя победа, а домашние победы над большими командами у нас были и в прошлом году. На выезде нам сложнее, особенно в матчах с такими командами. Но и мы тоже растём, ментально крепнем.

«Зенит», несмотря на два поражения, налаживает игру и уже является принципиально другой командой по сравнению с первыми турами. Они прибавляют, будет сложная игра. Главная проблема – у нас разъехались пять человек основного состава, сложнее готовиться. Но и у «Зенита» примерно такая же ситуация.

Несмотря на семиочковое отставание от «Краснодара», «Зенит» по-прежнему главный претендент на чемпионство? Да, но в случае определённых ошибок и сбоев в игре у некоторых команд появится шанс навязать борьбу. Но семь очков – достаточно большой отрыв, от которого можно оттолкнуться», – приводит слова Осинькина Metaratings.

«Зенит» в данный момент занимает третью строчку в РПЛ — у санкт-петербургского клуба 20 очков после 11 встреч. На втором месте располагаются «Крылья Советов» — у самарского клуба 21 очко после 11 туров.