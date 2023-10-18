Деменко: Джикия выбит из колеи, видно, что Георгий находится не в лучшем состоянии

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал, заслуженно ли защитник красно-белых Георгий Джикия не попадает в стартовый состав команды.

«Даже Валерий Георгиевич в первом матче не дал ему сыграть с Камеруном. Во второй встрече с Кенией мы его увидели. У него действительно такой период, когда он выбит из колеи, всё-таки он капитан «Спартака».

Понятно, что Карпин оказал ему доверие, дав капитанскую повязку в сборной. Пока это не помогло, и видно, что Георгий сейчас находится не в лучшем состоянии. Всё заслуженно», – приводит слова Деменко Metaratings.ru.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.