Тренер «Пари НН» Юран рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о подготовке команды к матчу 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы привлекли к тренировочному процессу группу ребят из молодёжной команды. Ждём возвращения из сборных Максима Шнапцева и Эдагара Севикяна, которые уже завтра должны прибыть в расположение команды. Дмитрий Живоглядов вот-вот присоединится к общей группе. Несмотря на природные катаклизмы, всё то, что мы запланировали в рамках подготовки к матчу со «Спартаком», выполняется. Все ребята с нетерпением ждут возобновления чемпионата», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба.

Матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» состоится 22 октября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.