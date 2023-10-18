Шалимов: ошибка Джикии — несчастный случай, другие ребята тоже теряли мячи

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об ошибках игроков сборной России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

«Ошибка Джикии — просто несчастный случай. Он просто не попал в центр мяча, получилась срезка, что Георгию несвойственно. В целом у нас было очень много потерь — Антон Миранчук потерял мяч в конце первого тайма, и всё чуть не кончилось третьим голом. Другие ребята тоже теряли мячи. Первый тайм едва не закончили со счётом 1:3», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.