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Игрок «Манчестер Сити» Родри: хочу быть лучше, чем Бускетс

Игрок «Манчестер Сити» Родри: хочу быть лучше, чем Бускетс
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Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес поделился мнением относительно того, что его сравнивают с бывшим футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом, играющим на той же позиции.

«Я хотел бы быть лучше, чем он. Но мы говорим о величайшем опорном полузащитнике всех времён. Если получится хотя бы приблизиться к его уровню — это уже хорошо», — приводит слова Родри COPE.

Напомним, минувшим летом Бускетс перешёл из «Барселоны» в «Интер Майами». Испанский полузащитник находился в системе сине-гранатовых с 2005 года. Выступая за основную команду, 35-летний футболист принял участие в 722 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 45 результативными передачами. В национальной команде Испании Бускетс дебютировал в 2009 году.

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