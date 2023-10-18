Агент Дивеева: рассчитываем, что зимой на сборах он будет тренироваться

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе восстановления футболиста после травмы.

«Игорь себя чувствует неплохо, как и раньше, он восстанавливается. Естественно, у него есть положительная динамика в восстановлении. Мы все рассчитываем, что он зимой на сборах будет тренироваться. Команда ждёт возвращения Дивеева», — приводит слова Ерёмина Metaratings.ru.

Напомним, 24-летний центральный защитник получил травму в матче с «Зенитом» за Суперкубок России минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. Восстановление займёт около четырёх месяцев. В сентябре 2022-го у футболиста был перелом большеберцовой кости.

В прошлом сезоне Дивеев принял участие в 20 матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.