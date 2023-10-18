Экс-гендир «Спартака»: не фанат Соболева. В моём представлении мужчина должен быть другим

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«Не разбираясь в ситуации, просто так решить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Не может быть всегда прав тренер или футболист, причина у этого конфликта явно есть. Соболев сам по себе конфликтный футболист. Я не фанат Соболева, он мне не импонирует, потому что ведёт себя неправильно. В моём представлении мужчина должен быть другим. Не люблю таких футболистов. Мне больше нравится Георгий Джикия. Очень харизматичный человек, за которым пойдут футболисты «Спартака». Слабо верится, что пойдут за Соболевым», — приводит слова Первака «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.