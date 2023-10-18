Защитник «Севильи» Баде: Серхио Рамос для нас как второй тренер в команде

Защитник «Севильи» Луак Баде рассказал о влиянии его одноклубника Серхио Рамоса на команду.

«Серхио для нас как второй тренер в команде. Для меня он лучший защитник в истории футбола. Я работаю и стараюсь делать то же, что и он. Я его очень внимательно слушаю», — приводит слова Баде AS.

Напомним, Рамос перешёл в «Севилью» минувшим летом из «ПСЖ». В нынешнем сезоне 37-летний защитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Испанский футболист уже выступал за основную команду «Севильи» в сезоне-2004/2005. В том розыгрыше чемпионата Испании Рамос сыграл в 31 матче и забил два гола.

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