«Форте» уверенно обыграл «Нефтехимик» и вышел в 1/8 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 18 октября, состоялся матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Форте» из Таганрога. Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Матвеевым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился победой представителей Второй лиги со счётом 2:0.
В самом конце первого тайма команде из Таганрога удалось выйти вперёд. На 44-й минуте ошибкой игроков «Нефтехимика» воспользовался нападающий Максим Руднев. Второй мяч в составе «Форте» на 74-й минуте забил полузащитник Муслим Шихбабаев.
Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.
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