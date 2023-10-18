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«Реал Сосьедад» подвергся кибератаке, из-за которой могут быть украдены данные акционеров

«Реал Сосьедад» подвергся кибератаке, из-за которой могут быть украдены данные акционеров
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«Реал Сосьедад» предупредил своих болельщиков о том, что клуб стал жертвой кибератаки, затронувшей серверы, на которых хранятся личная информация и контактные данные о болельщиках и акционерах клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, злоумышленники могли получить доступ к таким данным болельщиков и акционеров, как имена, фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов и номера банковских счетов, с которых производятся платежи по соответствующим подпискам.

В «Реале Сосьедад» уже отреагировали на это событие, подтвердив, что клуб предпринял все необходимые меры для урегулирования подобного инцидента.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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