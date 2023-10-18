Абдуллина не попала в заявку «Парижа» на решающий матч квалификации ЖЛЧ с «Вольфсбургом»

Российская защитница футбольного клуба «Париж» Алсу Абдуллина не попала в заявку на ответный матч четвёртого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов с немецким «Вольфсбургом». Ранее сообщалось, что у Алсу проблемы с мышцами.
Первый матч между этими командами завершился вничью — 3:3. В той игре 22-летняя россиянка появилась на поле на 84-й минуте.
В предыдущем раунде «Париж» сумел преодолеть сопротивление лондонского «Арсенала». Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти точнее были футболистки «Парижа» (4:2). Абдуллина появилась на поле на 80-й минуте встречи.
Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года.
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