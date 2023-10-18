Шалимов: когда забили Кении — думалось, что попрём и будет разгром. Но произошли ошибки

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о товарищеском матче между сборными России и Кении (2:2).

«Кения играла в три центральных защитника, мы — в три форварда, были настроены прессинговать, и результат был. Гол был забит после прессинга — мы выдвинулись, Мухин прочитал передачу, перехватил мяч и отдал Соболеву, который обманул вратаря, исполнил удар — показал в один угол, пробил в другой. Думалось, что сейчас попрём и будет разгром. Но дальше произошли ошибки. Первая — следствие того, как мы выходим из обороны. Вот этот состав тренировал такую игру больше того, который мы видели в матче с Камеруном. Вратарь отдаёт опорному, тем самым отрезая форварда кенийцев. И, надо сказать, задача эта, за исключением эпизода, когда ошибся Баринов, плохо обработав мяч, решалась — форварда отрезали. Но всё равно быстро выходить в атаку не получалось.

Если Кения не прессинговала, то начало атаки проходило у нас не очень — было мало адресов, все атакующие располагались спиной, не было маневра. Те, кто получал мяч, имели только один вариант — вернуть назад. А короткие розыгрыши, когда проходили три-четыре передачи, были редки и прерывались. Мы были расставлены в позиционной атаке, это видно, но в последней трети поля решают индивидуальное мастерство, желание и рвение», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.