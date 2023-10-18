Экс-игрок «Краснодара» Исаенко: Фарке — невероятный тренер. Жаль, что он ушёл

Защитник «Химок» Олег Исаенко высказался о бывшем тренере «Краснодара» Даниэле Фарке, а также о выступлениях за «быков».

«Когда Фарке пришёл, я провёл с ним сборы. Невероятный тренер! Жаль, что так случилось, что он ушёл. Для меня это был первый иностранный тренер такого уровня. У них менталитет совсем другой, чем у нас. Они всегда подсказывают, хвалят. Даже за любое простое действие они хвалят игроков, поднимают моральный дух. В этом плане он мне запомнился и понравился. Хвалил на немецком? На английском. Понимал ли я? Да.

Александр Сторожук, сменивший Фарке? Был выезд в Казань, когда мой дебют состоялся, тогда уже для меня был небольшой шок. Для меня всё было в новинку, такой стадион большой, играл в РПЛ. Большие эмоции! Вау! Сторожук сказал: «Играй спокойно, не переживай! Это такая же лига, играй как умеешь».

Как в городе относились к выпускникам, которые играют? Болельщики, думаю, рады были этому, потому что не каждый день не в каждом клубе бывает такое, что все воспитанники играют в твоей команде.

В сезоне-2022/2023 провёл только одну игру в РПЛ с первых минут? Для меня до сих пор непонятно. Вроде ничего плохого не сделал. Не знаю. Меня потом только выпускали в Кубке. До сих пор не могу найти объяснения, почему так случилось», — сказал Исаенко в эфире «Матч ТВ».