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Исаенко: многих пугает, что Талалаев очень строгий и требовательный

Исаенко: многих пугает, что Талалаев очень строгий и требовательный
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Защитник «Химок» Олег Исаенко поделился мнением о главном тренере команды Андрее Талалаеве, который на протяжении шести месяцев возглавляет подмосковный коллектив.

«Что знал о Талалаеве? Знал, что он очень строгий, очень требовательный. Многих это пугает, но у меня почти все тренеры такие были, требовательные и строгие. Поэтому для меня это было не в новинку», — приводит слова Исаенко «Матч ТВ».

В текущем сезоне Исаенко принял участие в 12 матчах Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. После 14 туров «Химки» занимают третье место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, набрав 24 очка. Отставание от лидирующей «Алании» — четыре очка.

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