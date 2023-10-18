Дюгарри: если Франция не выиграет Евро-2024, это будет настоящим провалом

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о состоянии французской национальной команды, а также рассказал о своих ожиданиях от неё на Евро-2024.

«У Франции нет серьёзных соперников, если она играет на своём уровне. Всегда могут быть травмы. Если мы лишимся Гризманна или Мбаппе, то это может стать проблемой. Также важен психологический фактор, мы это увидели в финале чемпионата мира. Где были эти футболисты первые 70 минут? Они исчезли. У сборной Франции настолько большой потенциал, что она может недооценить менее сильного соперника, который проявит агрессию. Противники адаптируются под эту команду, так Швейцария добилась успеха в 2021 году.

Мы сильнейшие, но этого не всегда достаточно. Если Франция не выиграет Евро-2024, то это будет настоящим провалом с учётом имеющегося у нас потенциала и ресурсов», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.