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Несколько хорватских болельщиков отправятся в тюрьму из-за расистских скандирований

Несколько хорватских болельщиков отправятся в тюрьму из-за расистских скандирований
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Несколько болельщиков национальной команды Хорватии были приговорены к различным срокам тюремного заключения за расистские скандирования, которые они позволили себе во время минувшего матча квалификации к Евро-2024 с Уэльсом (2:1). Об этом сообщает Footmercato с ссылкой на AFP.

По информации источника, один из этих болельщиков был приговорён к двум месяцам тюремного заключения, а остальные семь — к 30 дням. Этим людям также будет запрещено посещать матчи национальной команды на территории Хорватии, а также за границей в течение одного года.

Напомним, хорватская национальная команда играла со сборной Уэльса в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Валлийская сборная одержала победу благодаря дублю вингера «Фулхэма» Гарри Уилсона.

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