Нойер может сыграть с «Майнцем» в субботу впервые с декабря прошлого года

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться на поле уже на этой неделе. Об этом сообщает журналист Георг Хольцнер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, врачи мюнхенского клуба разрешили 37-летнему вратарю проводить полноценные матчи. На данный момент тренерский штаб «Баварии» определяет дату возвращения футболиста на поле. Предполагается, что Нойер сыграет в матче 8-го тура Бундеслиги с «Майнцем», который состоится в субботу, 21 октября.

Напомним, немецкий вратарь сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира – 2022 в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.

Ранее сообщалось, что Нойера лишили капитанской повязки в сборной Германии.