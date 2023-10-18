Родри — об интересе саудовских клубов: это не мой вызов, у меня есть спортивные амбиции

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандес ответил на вопрос о том, был бы он готов перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Мне очень сложно принять такой вызов, как выступление в Саудовской Аравии, потому что у меня есть спортивные амбиции», — приводит слова Родри COPE.

Напомним, испанский футболист перешёл в стан «горожан» из мадридского «Атлетико» в сезоне-2019/2020. За этот период Эрнандес принял участие в 217 матчах, в которых отметился 20 голами и 18 результативными передачами. В составе английской команды опорный полузащитник трижды становился чемпионом Англии, по одному разу выигрывал Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Англии, а также дважды брал Кубок английской лиги.