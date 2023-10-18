Гюлер: я покажу свою настоящую игру в ноябре

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о своём текущем состоянии.

«Я усердно работаю, хочу набрать физическую форму и вернуться более сильным. В ноябре я выйду на поле и покажу свою настоящую игру», – приводит слова Гюлера аккаунт в соцсети Х (ранее Twitter) Madrid Xtra.

Напомним, Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» в минувшее летнее трансферное окно за € 20+10 млн. На данный момент хавбек не успел провести ни одной игры за мадридскую команду. Ближайший матч «Реала» состоится в субботу, 21 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Мадридцы на выезде сыграют с «Севильей».

В прошлом сезоне Гюлер провёл за «Фенербахче» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.