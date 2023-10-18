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«Химки» с минимальным счётом обыграли «Уфу» в матче 1/16 финала Пути регионов

Сегодня, 18 октября, состоялся матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Москва). Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 41-й минуте первого тайма. Бывший полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов реализовал 11-метровый. Голкипер «Уфы» Олег Баклов угадал направление мяча, однако не сумел парировать удар. Эта победа позволила «Химкам» пройти в 1/8 финала Пути регионов Кубка России.

В прошлом раунде турнира «Химки» встречались с медиаклубом 2DROTS, где одержали победу со счётом 2:0. «Уфа» выбила из Кубка московское «Торпедо», выиграв 2:1.