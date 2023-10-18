«Париж» Абдуллиной выбил «Вольфсбург» из розыгрыша женской Лиги чемпионов

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Сегодня, 18 октября, состоялся ответный матч четвёртого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между немецким «Вольфсбургом» и футбольным клубом «Париж». Француженки одержали победу со счётом 2:0 (5:3 общ.) и прошли в групповой этап турнира.

Первый мяч в этой встрече был забит на 38-й минуте. Отличилась нападающая Джули Дюфур. Второй гол, на 90-й минуте, забила Луиза Флёри.

Российская защитница «Парижа» Алсу Абдуллина не попала в заявку на матч. Ранее сообщалось, что у футболистки проблемы с мышцами.

Отметим, что в прошлом сезоне футболистки «Вольфсбурга» дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Барселоне» (2:3).

Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года.