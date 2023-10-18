Экс-игрок «Спартака» Тихонов: Соболев очень эмоциональный. Он как российский Суарес

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию об отстранении форварда красно-белых Александра Соболева.

«Отстранение уже было давно, до сборной. Он уже с завтрашнего дня вернётся к тренировкам. Все пишут, что Соболев не только пропустил три совместных завтрака, хотя нужно объяснить, что это такое. Когда у тебя командный завтрак, должно быть написано «для всех» или «по желанию». Ещё пишут, что дело не в завтраках, а в конфликте. Видимо, недовольство игроков нарастает. Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, всё переживает. Он может выплеснуть всё на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес. Несдержанность очень мешает, таких футболистов остановят штрафы. За определённые моменты, жёлтые карточки спортсменов остановят только деньги», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».