Защитник «Лацио» Казале подаст в суд на журналиста, обвинившего игрока в ставках

Гвидо Фуджуэле, адвокат футболиста «Лацио» Николо Казале заявил, что его клиент подаст в суд на журналиста Фабрицио Корону, обвинившего игрока в нелегальных ставках.

«Николо Казале никогда не делал ставок на спортивных соревнованиях и посвятил свою жизнь исключительно спорту. Несмотря на это, в отношении него были распространены необоснованные и клеветнические обвинения в причастности к расследованию ставок в мире футбола.

Подтверждая его полную непричастность к расследованию и указанным фактам, а также серьёзность выдвинутых против него обвинений, мы подадим иск и будем преследовать виновных в клевете и/или оскорблениях, а также редакторов и руководителей информационных каналов, по которым распространяются эти незаконные обвинения, в любом судебном порядке. Это делается для защиты его имиджа и чести», — приводит слова Фуджуэле Sportitalia.