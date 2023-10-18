Агент Азмуна: Сердар делал ставки? Мы ничего об этом не знаем

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Ромы» Сердара Азмуна, заявил, что ничего не знает про возможные ставки иранца на скачки.

«Мы ничего не знаем про возможные ставки Сердара на лошадей. Но широко известно, что Азмун относится к лошадям с большой любовью и у него их очень много в Иране. Кстати, он отличный всадник. Так что Сердар любит смотреть, как скачут лошади, примерно так же, как любит смотреть футбольные матчи», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, Сердар Азмун является бывшим футболистом санкт-петербургского «Зенита», «Ростова» и казанского «Рубина». За российские клубы он выступал с 2013 по 2022 год. В составе «Зенита» иранский нападающий стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка России.

Азмун, принадлежащий леверкузенскому «Байеру», выступает за «Рому» на правах аренды. В текущем сезоне иранец провёл за римлян три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.