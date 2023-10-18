«Атлетико» Мадрид намерен подписать полузащитника «Астон Виллы» грядущим летом

Руководство мадридского «Атлетико» всерьёз заинтересовано в приобретении полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, «матрасники» предпримут попытки по покупке Луиса ближайшим летом. Отмечается, что боссов мадридского «Атлетико» впечатляет уровень футбола, который 25-летний полузащитник демонстрирует на протяжении последнего года. Однако также подчёркивается, что испанскому клубу будет трудно осуществить эту сделку, поскольку ранее бразилец уже отвергал предложения нескольких больших команд.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Луиса составляет € 55 млн.

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