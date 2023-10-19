Семикратная чемпионка ОИ Ромашина: к футболистам вопросов нет. Есть к тем, кто им платит

Самая титулованная синхронистка мира, семикратная олимпийская чемпионка, 34-кратная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина высказалась о несоответствии зарплат в российском футболе реальному классу игроков.

«Тут вопрос не лично к каждому футболисту. Вопросов к ним у меня быть не может. Вопрос к тем, кто эти зарплаты распределяет. Почему они такие? Потому что во всём мире зарплаты большие? Как можно сравнивать уровень европейского футбола и российского? А у нас многие получают больше, чем в Европе. Это не претензия, а констатация факта. Так есть и, видимо, будет. Хотя, конечно же, есть спортсмены в других видах, которые заслуживают таких же зарплат. Либо, наоборот, приравнять их зарплаты к нашим, обычным.

Опять-таки, разговор о том, что футбол — это массовый вид спорта. Туда приходит очень много мальчишек — это несравнимо ни с каким другим видом. Но при этом и пробиваются далеко не все. Не всегда мальчик из простой семьи может пробиться, а пробиваются люди, у которых есть возможности. Есть же такое? Есть. Многие пытаются это скрывать, но это невозможно утаить.

Хотелось бы, чтобы у каждого ребёнка была возможность пробиваться. Хотелось бы, чтобы какая-то часть денег, поступающих в клубы, распределялась ещё на что-то полезное, а не только на зарплаты футболистов, которые могут сидеть на банке и даже не выходить на поле. Меня, наверное, после этого интервью просто разнесут (смеётся)!» — сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.