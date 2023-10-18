Тихонов: возможно, слабая конкуренция сыграла роль для такого поведения Соболева

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Я удивился, когда продали Бальде и Николсона. Конкурент у Соболева остался только один — Мелёшин. Не сказать, что Игнатов — центральный нападающий. Возможно, слабая конкуренция сыграла роль для такого поведения. Он делает многое для «Спартака», здорово играет. Соболеву и Абаскалю нужно просто сесть и поговорить», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.