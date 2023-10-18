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Родри — о матче со сборной Норвегии: накануне игры сказал Холанду, чтобы он успокоился

Родри — о матче со сборной Норвегии: накануне игры сказал Холанду, чтобы он успокоился
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Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес рассказал о том, как испанцы сдерживали нападающего национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда в минувшем матче квалификации к Евро-2024 (1:0).

«Это было больше моей заслугой, ведь накануне вечером я сказал ему, чтобы он успокоился. Я провёл беседу с людьми, которые должны были его прикрывать. Лапорт уже знал его, а остальным я дал несколько указаний. У нас всё получилось очень хорошо. На поле нет друзей, нужно выискивать у него места, где он не так силён, но у него их мало», — приводит слова Родри COPE.

Напомним, сборная Испании играла с Норвегией в матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник испанцев Гави.

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