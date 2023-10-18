Футболистки «ПСЖ» уверенно обыграли «Манчестер Юнайтед» и вышли в групповой этап ЖЛЧ

Сегодня, 18 октября, состоялся ответный матч четвёртого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Француженки одержали победу со счётом 3:1 (4:2 общ.) и прошли в групповой этап турнира.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте первого тайма. Отличилась нападающая «ПСЖ» Лике Мартенс. В самом начале второй половины встречи команды обменялись забитыми мячами. На 47-й минуте забила полузащитница английского клуба Лиза Наалсунд. А уже спустя минуту Мартенс оформила дубль и вновь вывела парижанок вперёд. Третий мяч француженок был забит на 57-й минуте. Его автором стала Санди Бальтимор.

По итогам квалификации станут известны названия 12 команд, которые присоединятся к «Барселоне», «Лиону», «Баварии» и «Челси», попавшим в групповой раунд автоматически.