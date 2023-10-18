Футболистки «ПСЖ» уверенно обыграли «Манчестер Юнайтед» и вышли в групповой этап ЖЛЧ

Сегодня, 18 октября, состоялся ответный матч четвёртого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Француженки одержали победу со счётом 3:1 (4:2 общ.) и прошли в групповой этап турнира.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте первого тайма. Отличилась нападающая «ПСЖ» Лике Мартенс. В самом начале второй половины встречи команды обменялись забитыми мячами. На 47-й минуте забила полузащитница английского клуба Лиза Наалсунд. А уже спустя минуту Мартенс оформила дубль и вновь вывела парижанок вперёд. Третий мяч француженок был забит на 57-й минуте. Его автором стала Санди Бальтимор.
По итогам квалификации станут известны названия 12 команд, которые присоединятся к «Барселоне», «Лиону», «Баварии» и «Челси», попавшим в групповой раунд автоматически.
- 18 октября 2023
-
23:08
-
23:05
-
22:59
-
22:57
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:18
-
22:03
-
21:57
-
21:48
-
21:42
-
21:41
-
21:27
-
21:20
-
21:17
-
21:14
-
21:08
-
21:01
-
20:50
-
20:47
-
20:38
-
20:35
-
20:29
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:56
-
19:47
-
19:46