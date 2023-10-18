Талалаев: не рассмотрел какого‑то секрета у «Уфы» с трибуны, поэтому спустился на поле

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал о тренировках 11-метровых ударов и высказался о победе над «Уфой» (1:0) в матче 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Хосонов сказал, что пробил неудачно? У нас есть шестинедельный цикл, в котором мы две недели бьём пенальти. Сейчас был кубковый цикл, мы добавляем ещё одну тренировку, где бьём пенальти. Наш аналитик записывает, кто бьёт пенальти, кто сколько забил. На каждую игру мы записываем трёх игроков, кто будет бить.

У нас есть негласное правило — тот, кто заработал, не бьёт пенальти. Это больше психология, чем мастерство. Хетаг — тот, кто забивает больше всех в команде. Я согласен, что он сделал это не совсем правильно, потому что, когда бьёшь такой удар, нужно бить сильно, учитывая, что вратарь ростом за два метра. Я рад, что мой взгляд совпадает с мнением болельщиков.

Каково находиться на трибуне во время игры? Нет прямой зависимости качества игры от моего присутствия на бровке. В матче с «Енисеем» работа бровки помешала футболистам в конце игры, поэтому я ушёл на трибуну. Нам нужно было разобраться, что нам предложит «Уфа». Я не рассмотрел какого‑то секрета у соперника, поэтому спустился вниз на поле. Аналитики остались на трибуне и сообщали нам об изменениях в игре», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».