Тренер «Уфы»: представляем Вторую лигу. Здесь футболисты, ограниченные в своём мастерстве

Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Как говорится в таких случаях, был настоящий кубковый матч, много борьбы, даже красная карточка. Все хотели выиграть. Мы не были мальчиками для битья, проводили хорошие отрезки. Наши атаки могли закончиться голом, но не повезло. Сильная игра вратаря соперников, нам опыта не хватило в каких‑то моментах.

Как оцениваю судейство в матче и почему было так много стыков? «Уфа» представляет Вторую лигу. Здесь играют футболисты, ограниченные в своём мастерстве, я буду откровенен. Те, кто обладает мало‑мальским исполнительским мастерством, находятся в других лигах. Вторая лига — это больше борьбы и страсти. Было много карточек, но судейскую работу комментировать не могу, так как не смотрел эпизоды. Нас предупреждали, что работает система VAR, она никогда не ошибается. Было много борьбы, поскольку никто не хотел проигрывать.

Что сказал команде в раздевалке? Я поблагодарил ребят за матч, за отрезок в Кубке, нас хоронили перед «Торпедо», перед «Химками», но мы не были мальчиками для битья. Нам предстоит тяжёлый период — окончание чемпионата, где мы должны быть лучше», — приводит слова Харлачёва «Матч ТВ».