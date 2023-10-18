Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бартомеу призвал к объединению трёх президентов «Барселоны», обвиняющихся в коррупции

Бартомеу призвал к объединению трёх президентов «Барселоны», обвиняющихся в коррупции
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отреагировал на новость о присвоении статуса обвиняемого по «делу Негрейры» нынешнему руководителю каталонского клуба Жоану Лапорте, призвав его, а также другого экс-босса сине-гранатовых Сандро Роселя к объединению усилий.

«Учитывая новую ситуацию с «делом Негрейры», было бы неплохо, если со стороны клуба можно было бы согласовать совместные действия трёх президентов, расследование деятельности которых находится на стадии предварительного следствия. Масштаб и влиятельность СМИ создают необходимость для того, чтобы в интересах чести, имиджа и защиты ценностей «Барселоны» президенты продемонстрировали единство и стойкость, которые укрепят веру наших партнёров и сторонников», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Президент «Барселоны» Лапорта получит статус обвиняемого по делу Негрейры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android