Бартомеу призвал к объединению трёх президентов «Барселоны», обвиняющихся в коррупции

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отреагировал на новость о присвоении статуса обвиняемого по «делу Негрейры» нынешнему руководителю каталонского клуба Жоану Лапорте, призвав его, а также другого экс-босса сине-гранатовых Сандро Роселя к объединению усилий.

«Учитывая новую ситуацию с «делом Негрейры», было бы неплохо, если со стороны клуба можно было бы согласовать совместные действия трёх президентов, расследование деятельности которых находится на стадии предварительного следствия. Масштаб и влиятельность СМИ создают необходимость для того, чтобы в интересах чести, имиджа и защиты ценностей «Барселоны» президенты продемонстрировали единство и стойкость, которые укрепят веру наших партнёров и сторонников», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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