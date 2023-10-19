«Мистер 80 миллионов» жалуется. Где ты был 15 лет назад?» — защитник Сан-Марино о Хойлунде

41-летний защитник сборной Сан-Марино Роберто Ди Майо ответил на жалобы Расмуса Хойлунда об угрозах нанесения травмы сан-маринскими футболистами в игре отбора к Евро-2024 (1:2).

«Сегодня я прочитал, что «мистер 80 миллионов» жалуется на то, что вчера защитники Сан-Марино обошлись с ним не очень хорошо. Что ж, дорогой, вероятно, в футболе, подобном сегодняшнему, где нет физического контакта, ты можешь позволить себе высмеивать нас, скромных соперников, некрасивыми жестами или симулировать при каждом удобном случае, надеясь, что VAR назначит пенальти.

Хотел бы я посмотреть на тебя 15 лет назад, когда в футбол играли только настоящие мужчины! Ты разочаровал меня, Хойлунд, удачи тебе», — приводит слова Ди Майо Goal.com.

Напомним, после восьми игр отборочного турнира к Евро-2024 сборная Дании набрала 19 очков и занимает первое место в группе H. Национальная команда Сан-Марино после аналогичного количества матчей не заработала ни одного очка.