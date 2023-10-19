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Федерация футбола Алжира приостановила чемпионат страны в связи с событиями в секторе Газа

Федерация футбола Алжира приостановила чемпионат страны в связи с событиями в секторе Газа
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Алжирская федерация футбола приняла решение о приостановке чемпионата Алжира по футболу из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем, сообщает пресс-служба организации.

«Выражая свою солидарность с братским палестинским сопротивлением и из уважения к памяти достопочтенных и славных мучеников, ставших жертвами жестокой сионистской агрессии, совершённой в секторе Газа против населения оккупированной Палестины, Алжирская федерация футбола (FAF) приняла решение приостановить все футбольные соревнования и матчи до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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