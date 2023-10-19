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Президент «Брешии»: Тонали — честный парень, но в Милане легко найти плохую компанию

Президент «Брешии»: Тонали — честный парень, но в Милане легко найти плохую компанию
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Президент «Брешии» Массимо Челлино прокомментировал ситуацию с обвинениями полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, ранее игравшего за «ласточек», в совершении нелегальных ставок.

«Сандро Тонали — отличный игрок, который работает ради того, чтобы стать одним из лучших. Но Милан — это город, где легко связаться с плохой компанией.

Я уверен, что он честный парень с принципами. В «Брешии» все мои игроки любили его. На первые деньги он купил машину своему отцу, который работает плотником, и дом матери, являющейся медсестрой. Он нечестный? Если подобные вещи делал Тонали, то я даже не хочу думать, сколько раз их делали другие», — приводит слова Челлино La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Тонали действительно ставил на результаты матчей «Милана», когда был игроком команды.

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