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Тебас: репутации испанского футбола был нанесён серьёзный ущерб в 2023 году

Тебас: репутации испанского футбола был нанесён серьёзный ущерб в 2023 году
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о том, как он относится к «делу Негрейры», а также заявил, что в нынешнем году репутации испанского футбола был нанесён серьёзный урон.

«Что я думаю о деле Негрейры? Не думаю, что они ни к чему не приведёт. Репутации испанского футбола был нанесён серьёзный ущерб в 2023 году: дело о расизме, связанное с Винисиусом, «дело Негрейры» и ситуация с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF)», — приводит слова Тебаса Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Тебас заявил, что его не удивило решение суда о присвоении президенту каталанской «Барселоны» Жоану Лапорте статуса обвиняемого по делу о дачи взяток бывшему вице-президенту судейской комиссии RFEF Хосе Негрейре.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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