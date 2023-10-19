Аргентина не пропустила ни одного гола в восьми матчах после победы на ЧМ-2022

Сборная Аргентины не пропустила ни одного гола после победы на чемпионате мира в Катаре в конце 2022 года. В 2023-м подопечные Лионеля Скалони сыграли восемь матчей и в каждом из них сохранили свои ворота на замке, сообщает Squawka.

В марте Аргентина провела дома товарищеские матчи с Панамой (2:0) и Кюрасао (7:0). В июне на нейтральном поле победила Австралию (2:0) и в гостях Индонезию (2:0). Следующие четыре матча прошли в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2026 в Южной Америке. В сентябре Аргентина дома победила Эквадор (1:0) и в гостях Боливию (3:0). В октябре команда Скалони выиграла на своём поле у Парагвая (1:0) и на чужом у Перу (2:0).

Во всех играх ворота Аргентины с первых минут защищал Эмилиано Мартинес. Только во встрече с Кюрасао его поменяли на 80-й минуте на Франко Армани.

Последним, кто забил в ворота Аргентины, был нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 118-й минуте финала чемпионата мира. В той игре он оформил хет-трик.