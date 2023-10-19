Неймар опубликовал пост после серьёзной травмы, из-за которой ему предстоит операция

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар опубликовал пост после тяжёлой травмы, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

«Это был стих, который я опубликовал перед тем, как уйти: «В сердце человек планирует свой путь, Но Господь определяет его шаги. Притчи 16:9 Бог знает всё… Вся честь и слава всегда принадлежат Тебе, Боже мой, что бы Ты ни говорил, Я ВЕРЮ», — написал Неймар в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что Неймару подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

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