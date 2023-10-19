Независимая комиссия начала слушание по делу о нарушении «Эвертоном» ФФП

Независимая комиссия начала дисциплинарное слушание по делу о предполагаемых нарушениях «Эвертоном» правил финансового фэйр-плей на закрытом заседании во вторник, 17 октября, и завершит его на следующей неделе, сообщает Daily Mail.

В марте Английская Премьер-лига обвинила «Эвертон» в нарушении ФФП. Было заявлено о финансовых потерях ливерпульского клуба в размере £ 372 млн ($ 453 млн) за последние годы, в то время как лимит составлял £ 105 млн ($ 128 млн).

Ожидается, что АПЛ опубликует вердикт и санкции, наложенные трибуналом, в какой-то момент в следующем месяце без предварительного уведомления других клубов. Лига будет руководствоваться решением комиссии, для работы которой не установлены чёткие сроки.

Уровень секретности, окружающей этот процесс, настолько высок, что высокопоставленные представители «Эвертона» не знали о начале слушаний, когда в какой момент с ними связались журналисты Daily Mail.

В «Эвертоне» категорически отрицают наличие каких-либо нарушений и уверены, что клуб оправдают, поскольку, по их утверждениям, получили выплаты от Премьер-лиги из-за финансовых последствий пандемии COVID-19.

Если «Эвертон» будет признан виновным, клубу грозит ряд санкций, включая штраф, запрет на трансферы или снятие очков.

Это дело также может иметь огромные финансовые последствия для клуба, так как способно повлиять на предполагаемую продажу клуба компании 777Partners.

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