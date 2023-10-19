В зоне КОНКАКАФ определились соперники по матчам за попадание на Кубок Америки-2024

В зоне КОНКАКАФ определились соперники по матчам за попадание на Кубок Америки-2024

В Майами состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ, сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Победители этой стадии турнира получат право на выступление в Кубке Америки-2024.

Результаты жеребьёвки

Мексика — Гондурас;

США — Тринидад и Тобаго;

Канада — Ямайка;

Коста-Рика — Панама.

Команды проведут по матчу дома и в гостях. Встречи состоятся 16-17 и 20-21 ноября.

Четыре проигравшие команды смогут побороться за две оставшиеся путёвки в марте следующего года в раунде плей-ин.

Всего в Кубке Америки-2024 примут участие 16 команд: 10 из Южной Америки и шесть из зоны КОНКАКАФ. Турнир пройдёт в США с 20 июня по 14 июля. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.