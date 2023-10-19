Ромеу: цель «Барселоны» — нормализовать экономику клуба и начать работать без рычагов

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, что каталонский клуб продолжает работать над своими экономическими проблемами.

«Цель состояла в том, чтобы перекрыть сток расходов до тех 200 миллионов в год, которые клуб теряет с сезона-2017/2018, потому что в противном случае клуб был бы нежизнеспособен; выправить собственные средства (они были отрицательными — около 500 миллионов), особенно перед лицом инвесторов; и, в-третьих, разобраться с долгами.

И идея состоит в том, чтобы к 2023–2024 годам экономика клуба уже нормализовалась и он мог начать «работать без рычагов». Реальность такова, что «Барселона» по-прежнему задыхается из-за своей заработной платы, хотя она надеется, что в новом финансовом году, когда в составе команды уже не будет многих тяжеловесов, ситуация изменится. Убрав рычаги, клуб заработал около 859 миллионов, а 676 ушли на заработную плату», — приводит слова Ромеу Marca.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Барселона» после девяти туров занимает третье место с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Реал» Мадрид.