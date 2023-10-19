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Месси поддержал Неймара, который получил серьёзную травму

Месси поддержал Неймара, который получил серьёзную травму
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поддержал форварда «Аль-Хиляля» Неймара, который получил тяжёлую травму. Аргентинец опубликовал в соцсетях совместное фото с бразильцем и подписал его: «Желаю тебе много сил».

Ранее сообщалось, что Неймар больше не сыграет в 2023 году из-за травмы, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Бразильцу подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем длительная программа лечения.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Полученную травму Неймар назвал самым плохим моментом в своей профессиональной карьере.

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