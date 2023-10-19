Левандовски — о Клоппе: Юрген был мне не только отцом, но и «плохим» учителем

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски тепло отозвался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под чьим началом он играл в дортмундской «Боруссии».

«Юрген был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на «плохого» учителя. В лучшем смысле этого слова. Я объясню. Вспомните себя, когда вы учились в школе. Какой учитель вам запомнился больше всего? Разве тот, кто потакал вам и никогда ничего от вас не требовал? Нет, нет, нет. Вы запомнили «плохого» учителя, который был строг с вами. Того, кто оказывал на вас давление и требовал большего.

И этот учитель сделал вас лучше, не так ли? И Юрген был таким. Его не устраивали те, кто «учился» хорошо. Ему нужны были отличники. Но нужны они ему были не для себя, а для вас. Когда я только приехал в Дортмунд, я хотел всё делать быстро. Я хотел играть в одно касание, быстро отдавать мяч и так далее. Юрген сказал мне, что иной раз лучше притормозить. Это было совершенно против моего характера, но вскоре я начал забивать больше. После этого он сказал мне ускориться. Одно касание, бам, гол! Он замедлил меня, чтобы сделать быстрее. Звучит просто, но на самом деле это было гениально», — приводит слова Левандовского журналист Дейв Оккоп в соцсети X (бывший Twitter).